У Санкт-Петербурзі студента розчленувала хом'яка / фото ua.depositphotos.com
У Санкт-Петербурзі 21-річна студентка розчленувала хом'яка і опублікувала знімки в своєму Telegram-каналі.
Про це повідомляє Znak.com.
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Як повідомляється, крім фото вбитого хом'яка, дівчина викладала фотографії своїх порізів і шрамів під псевдонімом "Інкогніда".
"Так, я вбила хом'яка в пориві емоцій, але він і так сильно хворів, я ридала ночами ... ви розумієте, мені теж було страшно", - наводить слова дівчини видання.
За словами дівчини, тепер нею зацікавилася прокуратура.
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