Дівчина виправдала свій вчинок тим, що хом'як "сильно хворів".

У Санкт-Петербурзі 21-річна студентка розчленувала хом'яка і опублікувала знімки в своєму Telegram-каналі.

Про це повідомляє Znak.com.

Читайте такожРозкрито таємницю синіх собак в Росії

Як повідомляється, крім фото вбитого хом'яка, дівчина викладала фотографії своїх порізів і шрамів під псевдонімом "Інкогніда".

"Так, я вбила хом'яка в пориві емоцій, але він і так сильно хворів, я ридала ночами ... ви розумієте, мені теж було страшно", - наводить слова дівчини видання.

За словами дівчини, тепер нею зацікавилася прокуратура.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН