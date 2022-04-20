Літні росіянки записали двомовне звернення у якому наголосили, що "хвилюються за майбутнє американського народу".

Група російських бабусь записала відеозвернення до "амерікан піпл". Літні жінки несподівано заговорили англійською, та заявили, що "хвилюються за майбутнє американського народу".

Відео з'явилося в мережі.

Користувачів розсмішив не лише пропагандистський текст так званого звернення, а і його англійська версія із субтитрами.

Зокрема, бабусі почали відео зі слів "почуйте нас", або "хіар ас", як зазначено у субтитрах.

"Кажемо прямо в обличчя: вам необхідно звільнитися від рабства нарешті. Ваші лідери ведуть вас прямо до пекла. Тому, на найближчих виборах позбавтеся від представників Демократичної партії", - заявили бабусі, звертаючись до американців.

Досить слів! Це треба побачити.

Як повідомляв УНІАН, раніше жінки, які пережили окупацію в Чернігівській області, розповіли, що для деяких російських окупантів справжнім шоком стало побачити унітаз.

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