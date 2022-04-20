Група російських бабусь записала відеозвернення до "амерікан піпл". Літні жінки несподівано заговорили англійською, та заявили, що "хвилюються за майбутнє американського народу".
Відео з'явилося в мережі.
Користувачів розсмішив не лише пропагандистський текст так званого звернення, а і його англійська версія із субтитрами.
Зокрема, бабусі почали відео зі слів "почуйте нас", або "хіар ас", як зазначено у субтитрах.
"Кажемо прямо в обличчя: вам необхідно звільнитися від рабства нарешті. Ваші лідери ведуть вас прямо до пекла. Тому, на найближчих виборах позбавтеся від представників Демократичної партії", - заявили бабусі, звертаючись до американців.
Досить слів! Це треба побачити.
Як повідомляв УНІАН, раніше жінки, які пережили окупацію в Чернігівській області, розповіли, що для деяких російських окупантів справжнім шоком стало побачити унітаз.