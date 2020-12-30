Оперативники приїхали до колег і застали чотирьох п'яних копів.

Мешканка Ростову-на-Дону викликала поліцію через занадто гучне святкування новорічного корпоративу місцевими копами.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Жінка зателефонувала 02 і заявила, що в пункті поліції хтось гучно кричить, чокається і взагалі перебуває у надто веселому настрої. Оперативники приїхали до колег і застали чотирьох дільничних – двох майорів, капітана й лейтенанта.

Співробітники не перебували на чергуванні та були без зброї. Правоохоронці відмовилися від тесту на визначення ступеня сп’яніння. Проти них розпочали службову перевірку.

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Автор: УНІАН