Один з окупантів зізнався, що в окопах курять просто від нудьги.

Тисячі російських військових активно вживають наркотичні речовини – при чому як на фронті в Україні, так і в тилу. У зоні бойових дій приблизно кожен десятий окупант курить марихуану, а багато росіян "сидять" і на більш "потужних" речовинах: вживають, наприклад, амфетамін, мефедрон.

Про це пише "Верстка". Відзначається, що на тимчасово окупованих територіях наркокур'єри возять мефедрон і "солі" просто в окопи. Для російських загарбників в Україні передозування і заслання спійманих в силові штурми стали буденністю.

Так, один з окупантів на ім'я Кирило, який перебував у Херсонській області, розповів, що на передовій "ринок наркотиків свій, особливий". Він був свідком того, як його 27-річний товариш по службі зберігав і вживав наркотичні речовини. Примітно, що до відправки на війну проти України той вже мав залежність.

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"Як він проходив комісію в Московській області – це велике питання. Тут їх не перевіряли взагалі, не до цього. Але він і ходив нормальною людиною, його на завдання відправляли. А вчора його почало ковбасити, він весь лежить спітнілий, стояти не може, сонний, його трясе, а температури немає. Ми викликали медика", – розповів він. Швидше за все, йшлося про передозування.

Крім 27-річного контрактника, на зловживанні речовинами спіймали ще двох окупантів. Інший російський військовий, який "сидить" на наркотиках, родом із Сибіру, йому ще немає 30. Він сказав, що в окопах курять просто від нудьги.

"Вживають від нудьги. Війна – це коли ти постійно чогось чекаєш, зрідка молишся, щоб все це пройшло. Я ось, коли курив сіль в бліндажі, взагалі по**й було на можливу зраду. Нудьга набагато гірша", – розповів він.

Більшість окупантів сказали журналістам, що наркотики на захоплених територіях дістати дуже просто. В основному їх продають місцеві жителі, стверджують військові РФ. Інші ж часто привозять наркотики з собою або дістають через товаришів по службі і волонтерів. При цьому тих, кого спіймали, відправляють не під суд, а на передову, стверджує видання.

Інші новини Росії

Міністерство фінансів РФ представило проект бюджету на 2024 рік. У документі сказано, що Москва планує на 70% збільшити витрати на війну. При цьому в Кремлі це пояснили тим, що проти Росії нібито ведеться "гібридна війна".

Тим часом у Росії продовжують "обдаровувати" родичів ліквідованих в Україні окупантів. Так, матері загиблого "мобіка" в якості розради вручили кота.

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