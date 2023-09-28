Російський Мінфін запропонував виділити на "національну оборону" до 10,77 трлн рублів.

Росія має намір збільшити військові витрати у 2024 році на 68% порівняно з поточним роком. Кремль заявив про таку необхідність з огляду на "гібридну війну", яка нібито ведеться проти РФ.

Про це пише CNN. Зазначається, що Міністерство фінансів РФ представило проект бюджету на 2024 рік у четвер, 28 вересня. Відомство пропонує виділити на "національну оборону" до 10,77 трлн рублів ($111,04 млрд).

"Очевидно, що таке підвищення абсолютно необхідно, тому що ми живемо в стані гібридної війни, ми продовжуємо "спеціальну військову операцію". Я маю на увазі гібридну війну, яка ведеться проти нас. Аце потребує великих витрат", – заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи збільшення видатків на війну.

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Водночас Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов наголосив на першочерговому акценті бюджету на військових витратах для "перемоги" у війні, що її розвʼязала Росія.

"Структура бюджету показує, що основний акцент робиться на забезпечення нашої перемоги – армія, обороноздатність, Збройні сили, бійці – все необхідне для фронту, все необхідне для перемоги є в бюджеті. Це суттєве навантаження на наш бюджет. Але це безперечно наш пріоритет", – сказав він.

Війна РФ проти України

За поточний рік російські загарбники змогли окупувати територію, площа якої менша за Київ – 857 кв. км. Водночас сили оборони України повернули вже 370 кв. км цих територій.

Крім того, росіяни почали інтенсивніше застосовувати дрони типу "Шахед" під час атак по Україні. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що РФ має можливості виготовляти свої ударні безпілотники для використання у війні проти України.

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