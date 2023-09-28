Мобілізованого росіянина ліквідували в Україні 18 серпня 2023 року.

В Росії матері загиблого в Україні мобілізованого вручили втішний "приз" - кота. Тварину, як стверджується, привезли з передової.

Котом росіянку, яка проживає в Республіці Комі в Ухті, втішив місцевий глава регіону Володимир Уйба, повідомляють росЗМІ. У мережі опубліковано відповідний ролик.

"Глава Республіки Комі Володимир Уйба відібрав сина у матері, відправив його на забій, а натомість, натомість привіз мамі кошеня", - наголошується в повідомленні.

У кадрі Уйба повідомив, що кошеня "Сімба" було народжене на передовій. Його прихистив мобілізований в армію РФ Роман Володимирович Попов, якого ліквідували в Україні 18 серпня цього року. Уточнюється, що росіянина поховали в Уфі 31 серпня.

В "пам'ять" про сина його матері 24 вересня привезли разом з речами кота, уточнив Уйба.

Як зазначає місцеве видання Komi.aif, спочатку тварину хотіли віддати дружині Попова Марії, яка проживає у Сімферополі (тимчасово окупований Крим). "Але вона люб'язно погодилася віддати його мамі бійця", - йдеться в повідомленні.

У РФ сім'ю "мобіка" підтримали дровами

Нагадаємо, раніше підтримку за ліквідованого в Україні сина отримала ще одна російська сім'я, яка проживає на батьківщині глави Міноборони РФ Сергія Шойгу в Республіці Тива. Їй передав місцевий мінлісгосп оберемок з дровами. Зазначалося, що "подарунок" отримали близькі "мобіка" Саяна Монгуша.

Раніше в Курській області матерям ліквідованих в Україні росіян також роздавали рушники і торт.

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