Принаймні 18 із 32 постачальників продовольства для Міністерства оборони Росії контролювалися керівником ПВК.

Російські війська, що перебувають в Україні, можуть зіткнутися з нестачею продовольства, оскільки компанії, пов’язані з нещодавно померлим керівником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, все ще мають значний контроль над виробництвом пайків та іншого продовольства для російських військових, пише Newsweek.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що пов'язані з Пригожиним компанії не тільки постачають продукти, але й готують і подають їжу безпосередньо у військових частинах, і роблять це не дуже якісно. У 2022 році Міністерство оборони Росії подало проти компаній Пригожина 560 позовів за нібито постачання армії неякісних, гнилих та заражених продуктів, писало "Можем объяснить".

Російське видання "Верстка" з’ясувало, що принаймні 18 із 32 постачальників продовольства для Міністерства оборони Росії контролювалися керівником ПВК, і вони досі залучені до забезпечення війська країни-агресора їжею.

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"Не менш як 18 із 32 постачальників харчування для Міноборони контролювалися власником ПВК "Вагнер". З 2020 по 2022 рік на них припадало 70% усієї виручки, а також від 66% усього прибутку постачальників харчування для "Воєнторгу". Причому за перший рік війни прибуток підприємств власника ПВК "Вагнер" збільшився до 89% (4,4 млрд рублів). Похід Пригожина на Москву і навіть його смерть, зважаючи на все, не призвели до припинення співпраці з його компаніями. Чинні контракти щодо харчування не розірвані. Про це свідчать позови, що продовжують з'являтися в картотеці арбітражного суду, від "Воєнторгу" до фірм Пригожина, які його компанії отримують через "неналежне виконання зобов'язань" за договорами", – йдеться в розслідуванні видання.

Його смерть викликає питання про те, що станеться з його продовольчою імперією, яка постачає їжу для російських військ на лінію фронту, зазначає Newsweek.

Бізнес Пригожина, пов’язаний з харчуванням - що треба знати

На початку липня ЗМІ повідомляли, що Міністерство оборони РФ розірвало контракти зі структурами Євгена Пригожина на постачання харчових продуктів для російської армії.

Утім за півтора місяці після заколоту ПВК "Вагнера" Євген Пригожин знову зміг отримати для своїх компаній контракти на постачання харчування – тепер в російських школах.

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