Пригожин не тільки не поніс покарання за свій бунт, а й отримав нові вигідні контракти.

Через півтора місяці після швидкоплинного заколоту "Групи Вагнера" Євген Пригожин знову зміг отримати для своїх компаній контракти на постачання харчування в російських школах. Про це повідомляє "Центр "Досьє".

Так, згідно з відкритими даними, пригожинські компанії виграли тендери на постачання харчування в школах Московської області на загальну суму в 2,4 млрд рублів. Більшість цих контрактів були остаточно оформлені вже після червневого заколоту.

Видання зазначає, що Пригожину дісталися 7 з 40 тендерів. Причому в минулі роки його компанії не брали участь в поставках харчування школам Підмосков'я: розширення бізнесу відбулося після заколоту.

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Водночас продовжують діяти контракти на постачання харчування до шкіл самої Москви. Ці тендери були проведені ще в минулому році, і після бунту вагнерівців розривати контракти ніхто не став. Тут Пригожин "відкусив" замовлення на 85 мільярдів рублів. За підрахунками "Досьє", пригожинські фірми будуть годувати до кінця наступного року понад 500 московських шкіл — а в Москві їх всього 704.

"Раніше два джерела "Досьє" припускали, що ще з часів ресторанного бізнесу Пригожин активно збирав компромат на керівництво країни. Від цього компромату залежить збереження його життя і, ймовірно, живучість найбільш прибуткового бізнесу", – зазначає видання.

Бізнес Пригожина під загрозою

На початку липня стало відомо, що Міністерство оборони РФ розірвало контракти зі структурами Пригожина на постачання продуктів харчування для російської армії. Це було одне з основних джерел доходів для олігарха, що дозволяло йому в тому числі фінансувати "Групу Вагнера".

Також Пригожин заробляє на наданні "охоронних послуг" в Сирії, де його найманці забезпечують контроль над стратегічними родовищами корисних копалин. Як писало Foreign Policy, якщо Кремль спробує відібрати цей бізнес у Пригожина, це може порушити крихкий баланс впливу в Сирії, яка остаточно перейде під фактичний контроль Ірану.

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