Російський чиновник збудився через глибоке декольте колеги в прямому ефірі: відео / Скріншот
Якутський депутат по завершенню онлайн-конференції обурився, що груди однієї зі співрозмовниць не давали йому змоги сконцентруватися.
Відео виклав Telegram-канал Baza.
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«Я ось дивився, як дорослий чоловік, не як ви виступали, а на відкриту частину вашого тіла, розумієте? Це якось недобре. Треба ж прослідувати за цим… Не знаю, як назвати. Ну для чоловіка це гарно», – сказав чиновник.
Жінка намагалася йому відповісти, але інші учасники конференції – чоловіки – її закрили рот.
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