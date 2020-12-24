Коли жінка хотіла відповісти стурбованому чиновнику, їй фактично закрили рот.

Якутський депутат по завершенню онлайн-конференції обурився, що груди однієї зі співрозмовниць не давали йому змоги сконцентруватися.

Відео виклав Telegram-канал Baza.

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«Я ось дивився, як дорослий чоловік, не як ви виступали, а на відкриту частину вашого тіла, розумієте? Це якось недобре. Треба ж прослідувати за цим… Не знаю, як назвати. Ну для чоловіка це гарно», – сказав чиновник.

Жінка намагалася йому відповісти, але інші учасники конференції – чоловіки – її закрили рот.

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Автор: УНІАН