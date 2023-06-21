Його затвердили ще в 2011 році.

Адміністрація села Сосново-Озерське в Бурятії змінить прапор через його схожість з біло-синьо-білим прапором "Легіону "Свобода Росії".

Голова села Етігел Дондоков розповів "Підйому", що вони вирішили відмовитися від цього символу після того, як в Росії "Легіон" визнали терористичною організацією. Прапор затвердили ще в 2011 році. Його зображення в селі не використали, але вирішили "не дискредитувати державу".

"У світлі останніх подій вирішено змінити зображення прапора і була розпочата робота з пошуку організації для начерки нового ескізу прапора. В даний час чекаємо готовий макет, положення розробляється. Як тільки надійде готовий макет прапора, він буде прийнятий і затверджений найближчим часом на сесії Ради депутатів, а старе зображення буде визнано таким, що втратило чинність", - сказав глава селища.

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Відомо, що біло-синьо-білий прапор також використовують на антивоєнних мітингах.

Стаття про "фейки" в Росії: останні новини

Як відомо, в РФ після початку повномасштабної агресії проти України ввели кримінальну відповідальність за поширення "завідомо неправдивої інформації" про російську армію і за публічні дії, спрямовані на її "дискредитацію".

За цією статтею штрафують за пости в соціальних мережах, антивоєнні заяви і навіть одяг "в кольорах українського прапора".

Наприклад, москвичку оштрафували на 40 тисяч рублів за те, що вона назвала президента України "красивою молодою людиною з гарним почуттям гумору".

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