Олег Молчанов, у якого знайшли книгу, був затриманий 29 січня за підозрою в привласненні грошових коштів.

У керівника управління Росреєстра в Курганській області Олега Молчанова під час обшуку знайшли заборонену книгу фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє URA.RU.

За словами співрозмовника видання, у чиновника зберігалася автобіографічна книга Mein Kampf ("Моя боротьба"), яка в Росії визнана екстремістською.

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"Наявність вдома забороненої літератури - юридично не є порушенням, але фактично це буде озвучено в суді - це матеріал, що характеризує особистість", - пояснило джерело.

Молчанов був затриманий 29 січня за підозрою в привласненні грошових коштів. За даними слідства, з 1 червня 2016 року по 31 грудня 2019 року він привласнив не менше 520 тисяч рублів, які були призначені для виплати премій.

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Автор: Денис Прядко