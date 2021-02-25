У керівника управління Росреєстра в Курганській області Олега Молчанова під час обшуку знайшли заборонену книгу фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера.
Про це повідомляє URA.RU.
За словами співрозмовника видання, у чиновника зберігалася автобіографічна книга Mein Kampf ("Моя боротьба"), яка в Росії визнана екстремістською.
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"Наявність вдома забороненої літератури - юридично не є порушенням, але фактично це буде озвучено в суді - це матеріал, що характеризує особистість", - пояснило джерело.
Молчанов був затриманий 29 січня за підозрою в привласненні грошових коштів. За даними слідства, з 1 червня 2016 року по 31 грудня 2019 року він привласнив не менше 520 тисяч рублів, які були призначені для виплати премій.
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