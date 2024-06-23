Через рік після заколоту "вагнерівців" експерти оцінили можливість повторення збройного повстання в РФ і "спадщину", що залишилася після загибелі Пригожина.

Станом на червень 2024 року в таборі "Групи Вагнера" ​​в Білорусі можуть перебувати від 100 до 200 найманців. Про це розповів DW представник Belpol (в організацію входять колишні білоруські силовики).

Зазначається, що офіційно основною базою для ПВК "Вагнер" на даний час є Білорусь – табір поряд із селом Мель у Могилівській області. Там деякий час знаходилася більша частина найманців після загадкової загибелі власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. При цьому більшість із "вагнерівців" перебувають у загоні "Гром" (підрозділ білоруського МВС).

За даними ЗМІ, колишніх "вагнерівців" зараз активно наймає "Африканський корпус" - нове військове формування, що підпорядковується Головному управлінню Генштабу ЗС Росії (колишнє ГРУ), що має бази в Лівії та Судані.

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Заколоти на кшталт тогорічного можуть повторитися через "інституційну дисфункцію російських силових відомств", вважає експерт із зовнішньої та оборонної політики та ВПК Павло Лузін.

"Люди там не виконують свій службовий обов'язок, вони починають ворушитися тільки за наказом", - каже експерт, наводячи приклад теракту в "Крокус Сіті Холлі".

"Похід" вагнерівців на Москву: останні новини

У РФ затримують соратників Євгена Пригожина до річниці його походу на Москву. "Операцію" проводять у різних містах.

Як повідомили росЗМІ, ФСБ проводить "велику спецоперацію" щодо близьких соратників Пригожина до річниці так званого "маршу справедливості" ПВК "Вагнера" на Москву, який розпочався 23 червня 2023 року.

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