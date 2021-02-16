Школярів вчили робити випад з одночасним ударом ногою і кийком.

У Нижньовартовську Ханти-Мансійського автономного округу силовики провели для учнів школи № 42 "урок", на якому показали, як правильно розганяти мітинги і затримувати людей.

Відео заняття опублікував місцевий пропагандистський телеканал «Мегаполіс».

На кадрах видно, як група школярів, одягнена в спеціальну екіпіровку, стає в шеренгу і закривається щитами, а їх однолітки починають кидати в них м'ячі. Через кілька секунд з-за спин юних "силовиків" вибігають кілька людей і хапають одного з учасників "мітингу".

Також на відео потрапило, як дітей вчать бити кийком і прикриватися щитом. Школярі, які вишикувалися біля стіни, в спеціальній екіпіровці і зі щитами, демонструють випад з одночасним ударом ногою і кийком.

"Хлопцям була представлена експозиція з поліцейських кашкетів країн світу, а потім розіграна сценка», - йдеться в повідомленні про «урок мужності» в школі №42, опублікованому на сайті регіонального управління МВС.

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У коментарях до відео назвали такі уроки "ганьбою" і нагадали, що якраз представники влади раніше заявляли, що діти повинні бути поза політикою:

"Гопгвардія і поліцаї - це інструмент розвалу і знищення Русі", "Молодь, включайте мозок. Не грайте в їх погані ігри", "Діти, блін, поза політикою?", "Дно", "Піпєц", "Яка гидота! Ну зате молодь навчиться кидати предмети влучно! Тренуйтеся, дітлахи!", "Ганьба".

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Автор: Денис Прядко