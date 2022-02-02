Музикант присвятив трек телеведучій, але та образилася не на жарт та вирішила відреагувати.

Російський рок-музикант та поет Сергій Шнуров випустив кліп на пісню "Шмарафон" з образливими висловлюваннями на адресу журналістки та телеведучої Ксенії Собчак. Вона вирішила не мовчати та написала пост на цю тему.

Кліп з’явився на Youtube-каналі Шнурова, а пост - в Instagram Собчак.

Кліп гурту "Ленінград" на пісню "Шмарафон" про Собчак з’явився 2 лютого. У ньому нова солістка групи Зоя згадує про смертельну ДТП у Сочі за участю Собчак, а також ставить під сумнів те, що батьком її дитини є екс-чоловік.

"Нічого такого, наставлені роги: адже схожий на Капкова, а няньчить Віторган", - йдеться у тексті.

Увага! Присутня ненормативна лексика

Телеведуча відреагувала не менш різко. Собчак заявила, що на Шнурова негативно вплинула відмова від алкоголю.

"Погано, що в іншій людині тільки алкоголь здатний розбудити та підтримати щось варте. Шнуров, що бухав, був грубий, але витончений, безпардонний, але добрий. Тверезий Шнуров виглядає опущеним, неприкаяним старим "ЗОЖником", з текстами рівня "аншлаг-аншлаг" та кліпами, на які дружина грошей не дає", - написала Собчак в Instagram.

Скандальний кліп прокоментував й екс-чоловік Собчак Максим Віторган. Він нагадав колишньою товаришу, що раніше той вважав честю виступити на дні народженні Ксенії, а зараз поливає її брудом.

"Ти ж був хуліганом нашого покоління. Ти у що перетворився взагалі? Постарайся старіти, якщо не гарно, то хоч трохи з гідністю" - відреагував Віторган.

Конфронтація зірок: з чого все почалося

Публічний конфлікт Шнурова та Собчак почався з розлучення музиканта. Спочатку зірки товаришували, а коли співак розлучився з третьою дружиною Матильдою, Ксенія стала на її бік. Вона неодноразово публічно закликала його помиритися з екс-коханою. Згодом журналістка записала інтерв’ю з нею.

Коли ж сама Собчак подала на розлучення з актором Максимом Віторганом, Шнуров покепкував з неї. Він опублікував у Instagram вірш про медіаперсон, які самі виставляють своє особисте життя напоказ, а потім обурюються плітками. Собчак відповіла на випад у свій бік теж у віршованій формі.

Згодом Youtube видалив інтерв'ю Собчак з Матильдою. Вона звинуватила у цьому Шнурова. Він заперечив.

Минулого року Шнуров пояснив причину постійних перепалок між ним та телеведучою.

"У Собчак, знаєте, як у сковорідку гарячу - якщо плюнув, вона обов'язково зашипить", - відповів музикант.

Він заперечив, що тісно спілкувався із Ксенією. Сама Собчак заявила, що Сергій просто викреслив із життя усіх старих друзів.

Нагадаємо, що раніше відома російська телеведуча Ксенія Собчак показала фото з лазні, повністю оголившись в купелі.

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