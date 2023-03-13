Журналісти з'ясували, що на зустрічі з Путіним у лідера Чечні на руці був не пульсоксиметр, а зовсім інший пристрій.

Глава Чечні Рамзан Кадирова у розпал своєї передбачуваної хвороби, яку могло спровокувати можливе отруєння з боку ФСБ РФ, начепив на палець предмет, пов'язаний з його "вірою" в Бога.

Такою версією поділився проект "ВЧК-ОГПУ". Йдеться про епізод, який пов'язаний з особистою зустріччю Кадирова з російським диктатором Володимиром Путіним: 13 березня "на килимі" у президента РФ журналісти помітили на пальці Кадирова дивний предмет.

Тоді ЗМІ припустили, що він пов'язаний з можливим погіршенням здоров'я Кадирова і відзначили, що це, ймовірно, пульсоксиметр. Однак на думку "ВЧК-ОГПУ", на пальці у Кадирова були електронні чотки (тасбіх).

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"З'ясувалося, що на пальці у Кадирова - електронні чотки (тасбіх). Вони підраховують число молитов", - йдеться в повідомленні.

Зустріч Кадирова з Путіним і чутки про його "отруєння"

Нагадаємо, що 13 березня лідер Чечні нарешті "вийшов у світ" на тлі чуток про своє "отруєння".

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що, згідно з інформацією певних джерел, Кадирова могла отруїти ФСБ РФ. Через це він ймовірно отримує нетрадиційне лікування в одному з провідних медичних університетів Берліна.

Одним з перших погіршення здоров'я Кадирова відзначило видання Bild. Там припустили, що у глави Чечні проблеми з нирками: він сильно набрав вагу і "опух". Через проблеми із самопочуттям йому навіть викликали медика з ОАЕ.

Вже під час зустрічі з Путіним Кадиров знову відзначився своїм "нездоровим" виглядом і поведінкою. Кажуть, що у нього тремтіли руки. Також під час "звіту" Путіну Кадирову довелося читати текст зі шпаргалки.

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