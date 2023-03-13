Шрифт на папері лідера Чечні вказує на те, що йому важко сприймати та транслювати текст.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров прибув "на килим" до диктатора Володимира Путіна. Зустріч відбулася на тлі чуток про хворобу Кадирова. Особливу увагу привернула його дивна шпаргалка.

На початку зустрічі Кадиров вийняв з чорної папки кілька листків паперу і тремтливими руками почав говорити з Путіним про "успіхи" республіки. Як виявилося згодом, це були шпаргалки опального чеченця.

Помічники велетенським шрифтом написали йому текст для зустрічі з Путіним. Якщо придивитися уважно, шпаргалка починається словами "Шановний Володимире Володимировичу". Ймовірно, персонал Кадирова не впевнений, що він зможе грамотно привітатися.

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Крім того, на пальці очільника Чечні помітили пристрій, схожий на пульсоксиметр для контролю рівня кисню у крові.

Чутки про хворобу Кадирова

За даними ЗМІ, скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям. Його зовнішній вигляд впродовж останніх місяців це підтверджує. Останнім часом він з'являється на публіці з опухлим обличчям та тілом загалом, йому навіть важко розплющити очі.

Ймовірно, що у Кадирова проблеми з нирками. Це також стверджує колишній віце-прем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції. Кажуть, він привіз до Чечні світило з Об’єднаних Арабських Еміратів, бо не вірить лікарям у Москві.

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