Росіянка вирішила, що їй треба у цей момент згадати про "Божі дива".

Мати полоненого російського окупанта здивувала реакціями під час відеоспілкування з ним.

Як повідомив український журналіст Володимир Золкін, його колега Дмитро разом з окупантом на ім'я Іван зателефонували у Росію до матері останнього. Жінка з божевільним поглядом почала говорити про Бога та його дива.

"Дмитре, ви вірите у Бога?... Ванечко, ти відкрив своє серце для Бога, ти бачиш тепер, що він є?", - заявила росіянка.

І окупант, і журналіст здивувалися, чому жінка, вперше побачивши живого сина, вирішила поговорити про Бога, забувши про більш актуальні теми.

Інші розмови з матерями окупантів

Як повідомляв УНІАН, раніше російський окупант, який потрапив у полон під час бойових дій в Україні, зателефонував матері, але ту перш за все цікавили гроші.

Інша російська "мати" росіянка відмовилася від свого сина, дізнавшись, що він у полоні. Реакція жінки ошелешила усіх, зокрема й загарбника.

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