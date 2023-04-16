Уламки літального об'єкту знайшов місцевий житель.

У російському Брянську впав безпілотник, начинений вибухівкою. Як повідомляє Telegram-канал "База", уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель.

За даними каналу, уламки невідомого БПЛА лежали у лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева. Серед уламків лежала й бомба — імовірно, безпілотник ніс заряд із пластичної вибухової речовини.

В РФ падають невідомі безпілотники

Безпілотники регулярно падають в РФ, але останнім часом ситуація напружується. Дрони добираються до Москви - нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що в передмісті Коломни Московської області пролунав гучний вибух. Очевидці відзначають, що до "бавовни" було чути свист.

Відео дня

Москва посилює протиповітряну оборону на тлі загрози. У районі станції метро "Салар'єво" встановили радіолокаційну станцію розвідки і цілевказівки.

Згодом двічі прогриміли вибухи в Тульській області. Місцеві жителі виклали відео з глибокою вирвою. Росіяни повідомляли, що впав безпілотник. Крім того, у російському Бєлгороді невідомий безпілотник атакував газову станцію.

Вас також можуть зацікавити новини: