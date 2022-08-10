Аферисти обіцяли допомогти жінці з купівлею житла та автівки, але зникли після отримання грошей.

У Бурятії аферисти ошукали матір окупанта, якого ліквідували в Україні. У жінки виманили 7 мільйонів рублів компенсації за "двохсотого" сина та зникли.

Про це повідомляє видання Transsibinfo з посиланням на місцеві пабліки.

Відомо, що жінці зателефонували невідомі та запропонували допомогу від держави. Вони пообіцяли допомогти їй придбати машину та квартиру. Жінка повірила обіцянкам та перевела 7 мільйонів рублів на рахунок аферистів.

"Наразі справою займаються правоохоронні органи, але повернути гроші навряд чи вдасться. Рідних загиблих військових закликають бути обачнішими", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, раніше у російському місті Волгоград сім'я ліквідованого загарбника Валерія Коваленка влаштувала справжню війну за грошову компенсацію. Родичі не можуть поділити 10 млн рублів.

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