У Москві на Красній площі затримали дівчину, яка вийшла на пікет, обернувшись в український прапор. Активістка, яку звуть Олена Кожевнікова, розповіла про своє затримання проекту "ОВД-Інфо".
Відзначається, що дівчину затримали і відвезли у відділ поліції по району Китай-город.
"До неї виїхав адвокат від "ОВД-Інфо" Алан Кібізов", - зазначає проект.
У Росії виходити на вулиці з прапором України небезпечно, але люди все рано продовжують це робити
Раніше в Москві силовики затримали активіста Олександра Посконного, який вийшов до метро "Тверська" з прапором України. Не обійшлося без застосування сили - спочатку силовики побили його під час затримання, а потім в автозаку.
При цьому затриманий розповідав, що у відділі перебували ще як мінімум три людини, затримані через жовтий і синій кольори в одязі.