Дівчину затримали і відвезли у відділ поліції по району Китай-город.

У Москві на Красній площі затримали дівчину, яка вийшла на пікет, обернувшись в український прапор. Активістка, яку звуть Олена Кожевнікова, розповіла про своє затримання проекту "ОВД-Інфо".

Відзначається, що дівчину затримали і відвезли у відділ поліції по району Китай-город.

"До неї виїхав адвокат від "ОВД-Інфо" Алан Кібізов", - зазначає проект.

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Раніше в Москві силовики затримали активіста Олександра Посконного, який вийшов до метро "Тверська" з прапором України. Не обійшлося без застосування сили - спочатку силовики побили його під час затримання, а потім в автозаку.

При цьому затриманий розповідав, що у відділі перебували ще як мінімум три людини, затримані через жовтий і синій кольори в одязі.

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