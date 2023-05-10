Спочатку силовики побили його під час затримання, а потім в автозаку.

У Москві силовики затримали Олександра Посконного, який вийшов до метро "Тверська" з прапором України. Не минулося без застосування сили.

Як розповів чоловік правозахисному проекту "ОВД-Інфо", спочатку силовики побили його під час затримання, а потім в автозаку. Крім того, за його словами, поліцейські погрожували йому кримінальною справою за статтею про екстремізм.

"У результаті чоловіка відпустили з відділу поліції з протоколом за статтею про дискредитацію російської армії (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Посконний додав, що у відділі перебували ще як мінімум три людини, затримані через жовтий і синій кольори в одязі", – йдеться в повідомленні.

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