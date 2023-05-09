Російський військовий побив дружину чоловіка, погрожував їй зґвалтуванням, а сину - зламав щелепу.

Наприкінці квітня 2023 року в селі Толмачово Новосибірської області РФ застрелили окупанта, який брав участь у війні в Україні та святкував з друзями повернення з фронту.

Як пише Медуза, того вечора місцевий мешканець В'ячеслав Мокін застрелив із мисливської рушниці двох людей і поранив ще двох.

Зазначається, що п'яна компанія у місцевій крамниці пристала до чоловіка із сином. Окупант, за словами продавчині, кричав: "Я на війні воював, доки ви тут пиво п'єте". Попри конфлікт, чоловік із сином поспішили піти.

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Пізніше дебошири приїхали автомобілем до будинку Мокіна і напали на його родину. Дружину селянина побили та погрожували зґвалтувати, а синові зламали щелепу.

За словами очевидців, чоловік узяв у будинку рушницю й помстився нападникам. Спочатку він вистрілив убік, а потім по чоловіках. Одна із мешканок села розповіла, що чула п'ять пострілів.

Російські окупанти у РФ

Нещодавно деякі російські загарбники почали повертатись додому після звірств в Україні. Росіяни на власному досвіді змогли зустрітися зі своїми "героями".

В селі Новий Бурець бойовик ПВК "Вагнера" спочатку тероризував місцевих жителів, а потім вбив жінку, яка здавала йому житло.

У Москві російський окупант з приватної військової компанії "Вагнер" побив пенсіонерку і влаштував в її квартирі підпал.

Іншого російського військовослужбовця затримали за підозрою в зґвалтуванні школярки під час відпустки.

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