Поки закон затверджено в першому читанні, але остаточно затвердити заборону планують найближчим часом.

Російська Держдума ухвалила в першому читанні законопроект, який забороняє зміну статі фізіологічно і в документах. Про це повідомляє прес-служба нижньої палати російського парламенту.

"Медичним працівникам забороняється здійснення медичних втручань, спрямованих на зміну статі людини, в тому числі формування у людини первинних і (або) вторинних статевих ознак іншої статі", — йдеться в законопроекті.

Міняти стать заборонено як хірургічно, так і шляхом гормональної терапії. Єдиний виняток зроблено для "лікування вроджених фізіологічних аномалій формування статі у дітей". У таких випадках допускається медичне втручання за рішенням лікарської комісії федерального державного закладу охорони здоров'я. Причому російський уряд повинен визначити вичерпний перелік аномалій, при яких таке втручання дозволено.

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Остаточно затвердити цей законопроект Держдума має намір до кінця поточної сесії, тобто в найближчі тижні.

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