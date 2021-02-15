Санітар пропрацював у госпіталі два з половиною місяці, починаючи з грудня 2020 року.

У Москві санітар "ковідного" госпіталю в Льодовому палаці "Крилатське" Саїданвар Сулаймонов повідомив, що його звільнили після того, як він опублікував в Твіттері фотографію, зроблену в день акції "любов сильніша страху".

Медичний працівник зробив знімок під час робочої зміни в госпіталі - в кадрі він стоїть в захисному костюмі і світить ліхтариком, пише Медуза.

"Оскільки я працюю в "червоній зоні", у мене не було можливості вийти на вулицю і сфотографуватися. Я вирішив зробити це всередині госпіталю», - розповів Сулаймонов в треді в Твіттері.

Через 15 хвилин після публікації його знімок помітили ЗМІ. Після цього старша медсестра викликала санітара "на килим", але бесіда в підсумку так і не відбулася.

"Мене звільнили з ранку. Рішення було ухвалене старшими менеджерами. Оскільки я працював на компанію, яка співпрацює з госпіталем. Звільнення пройшло тихо і спокійно. Попросили забрати всі речі з шафки і ключі від роздягальні попросили назад. < ... > Ось так відразу я позбувся роботи через свою громадянську позицію. Ось так в Росії чинять з усіма інодумцями. Ось так в Росії немає репресій у бік неугодних", - написав санітар.

Санітар пропрацював у госпіталі два з половиною місяці, починаючи з грудня 2020 року. Після звільнення він попросив у Твіттері про фінансову допомогу.

Водночас представники профспілки «Альянс лікарів» запропонували медпрацівнику юридичну допомогу, оскільки, на думку представників організації, «очевидно, що при Вашому звільненні були порушені ваші права».

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Автор: УНІАН