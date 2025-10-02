Диктатор приділив чимало часу розмовам про ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує сипати погрозами на адресу України. Господар Кремля заговорив про можливість ударів по українських атомних електростанціях (АЕС).

Відповідну заяву правитель РФ зробив під час свого виступу на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай", повідомляє пропагандистський ресурс "Риа Новости".

Диктатор приділив чимало часу розмовам про ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС, яка вже кілька днів перебуває в блекауті.

За словами Путіна, зараз електропостачання станції "надійно забезпечено за допомогою генераторів". Він також звинуватив Україну в нібито ударах по окрузі, додавши, що ударів по самій ЗАЕС немає.

Не минулося і без погроз з боку диктатора:

"У Києві повинні задуматися, що на території України є АЕС, і Росія може відповісти дзеркально на удари по станції".

Ситуація на ЗАЕС

З 23 вересня тимчасово окупована росіянами Запорізька АЕС відключена від живлення з української енергосистеми. У Держатомрегулювання попереджали про ризики виникнення ядерної аварії. У разі подальшої відсутності зовнішнього живлення станції та вичерпання запасів палива для дизельних генераторів температура води в реакторі почне зростати.

У МАГАТЕ підтвердили, що дії окупантів на ЗАЕС становлять пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці не тільки України, а й усього регіону. Гендиректор агентства зазначив, що якщо резервні системи повністю відключаться, виникне загроза розплавлення ядерного палива.

