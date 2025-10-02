Консоль дебютувала в далекому 2013 році і її підтримка триває вже майже 12 років.

Sony, схоже, поступово готується до закінчення підтримки своєї популярної ігрової консолі PlayStation 4, якій цього року виповниться 12 років. Про це повідомляє ігровий журналіст Том Хендерсон.

Компанія почала повідомляти розробників про те, що вже з наступної весни вони втратять можливість використовувати у своїх іграх низку ключових мережевих функцій. Серед них:

Профілі та користувачі.

Текстові фільтри.

Activity Feed Web API.

Title Small Storage (TSS).

Title User Storage (TUS).

Shared Media Web API.

Згідно з документацією PlayStation, ці функції покликані забезпечити "уніфікацію" між різними поколіннями консолей. Без них розробники не зможуть нормально підтримувати онлайн-проєкти на PS4.

Хендерсон переконаний, що подібне урізання функціоналу напевно підштовхне розробників остаточно відмовитися від підтримки PS4 і зосередитися на PS5. А для гравців це може стати додатковим стимулом перейти на нове покоління консолей. Раніше розробники Genshin Impact підтвердили, що у квітні 2026-го гра остаточно перестане працювати на PS4.

Офіційних коментарів від Sony з приводу закінчення підтримки консолі поки не надходило. Усі моделі PlayStation 4 давно зняті з виробництва, компанія не розкриває кількість користувачів, які все ще грають на цих консолях.

Що стосується PlayStation 6, то, якщо вірити чуткам, Sony збирається випустити відразу дві приставки. Одна з них прийде на зміну PS5 і буде звичайною домашньою приставкою. Друга має бути портативною. Реліз намічений на кінець 2027 або початок 2028 року.

