Водночас, лідери країн-членів ЄС під час обговорення праганули "глибше зануритися у суть" питання, аби підготувати фінальне рішення з цього питання.

На неформальному засіданні лідерів країн-членів Євросоюзу і зустрічі Європейської політичної спільноти 1-2 жовтня не передбачалося схвалення остаточного рішення про надання Україні репараційної позики обсягом 140 млрд євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Копенгагені.

"Ми повинні на певному етапі ухвалити офіційне рішення щодо репараційної позики. Ми не могли зробити це на вчорашній неформальній зустрічі Європейської Ради", - повідомила Фредеріксен.

Водночас, вона пояснила, що неформальні зустрічі використовуються для "глибшого занурення у суть" пропозиції від Європейської комісії під час обговорень.

"І ми повинні це спробувати зробити разом. Тому, я думаю, що ми просунулися ближче [до рішення - УНІАН], але ми ще не у тому становищі, аби завершити і ухвалити рішення. Цього не було у планах на ці дні", - підкреслила Фредеріксен.

Вона додала, що на неформальних зустрічах рішень не ухвалюють. Радше ідея полягає у тому, аби готувати політичне рішення.

Репараційний кредит для України

Як повідомляв УНІАН, в ЄС виступили із пропозицією надати Україні репараційну позику на суму 140 млрд євро за рахунок доходів від російських заморожених активів. Передбачається, що Україна відшкодує позику лише після того, як РФ припинить війну та сплатить післявоєнні репарації.

Водночас, не усі країни-члени ЄС підтримують цю ідею. Зокрема, відомо, що Франція чинить опір ухваленню цієї пропозиції.

При цьому, 1 жовтня Франція, Бельгія та Люксембург виступили проти погодження рішення про надання Україні репараційної позики.

