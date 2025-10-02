За його словами, ЗСУ мають задіювати ефективні рішення.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів чергову робочу нараду щодо нарощування спроможностей у боротьбі з ворожими ударними БпЛА. Як повідомив він у своєму Telegram, у вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6900 дронів, з яких понад 3600 - типу "Шахед".

Він підкреслив, що ЗСУ мають задіювати ефективні рішення щодня і щоночі для відбиття цієї загрози.

"Противник постійно змінює тактику застосування безпілотників. Так, російські загарбники активізували удари по прифронтових районах та прикордонню. Активно атакують об’єкти критичної інфраструктури й цивільні цілі. Ухвалено низку рішень щодо посилення протиповітряної оборони на цих напрямках, зокрема шляхом збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів", - зауважив головком.

Також, за його словами, продовжується нарощування спроможностей підрозділів, які протидіють ворожим БпЛА саме за допомогою перехоплювачів. Сирський поінформував:

"Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування. Триває вдосконалення системи виявлення БпЛА противника, що підвищує ефективність їхнього знищення. Формується Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України".

Крім того, він поінформував, що розвивають й інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації. Вводимо у стрій нові екіпажі.

Застосування легкомоторної авіації, як пояснив головком, дозволяє ефективно вражати російські БпЛА на більших висотах.

"Тож готуємо нові екіпажі літаків для виконання цих завдань. Триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів. Маємо пришвидшити розробку й впровадження їх у війська, адже в умовах технологічного змагання противник постійно вдосконалює свої засоби. Визначив необхідні завдання усім задіяним структурам - насамперед щодо підвищення ефективності знищення безпілотників та розгортання нових підрозділів, оснащених дронами-перехоплювачами", - розповів він.

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, західні чиновники для Financial Times розповіли, що Москва змогла модифікувати свої ракети, аби уникнути української ППО. За словами посадовців, бомбардування, які спрямовані проти українських виробників БпЛА цього літа, стали яскравим прикладом того, як РФ покращила свої балістичні ракети, аби ефективніше протидіяти американським системам Patriot.

Чиновники додали, що РФ, швидше за все, модифікувала свою мобільну систему "Іскандер-М", яка запускає ракети з дальністю до 500 км, а також балістичні ракети "Кинджал", що запускаються з повітря та можуть пролітати до 480 км.

