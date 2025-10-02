Вони встановили, що в басейні Червоного моря сталася одна з найбільш екстремальних екологічних подій на Землі.

Учені з Науково-технологічного університету ім. короля Абдалли довели, що близько 6,2 млн років тому Червоне море повністю висохло, а потім раптово наповнилося водою з Індійського океану.

Результати дослідження дали змогу точно визначити час драматичної події, що змінила Червоне море, пише Phys. Використовуючи сейсмічну візуалізацію, дані про мікроскам'янілості та методи геохімічного датування, дослідники показали, що масштабні зміни відбулися приблизно за 100 тис. років - мить ока для масштабної геологічної події.

Учені розповіли, що Червоне море, яке раніше з'єднувалося із Середземним, перетворилося на порожній, заповнений сіллю басейн. Потім потужна повінь прорвала вулканічні бар'єри, відкривши Баб-ель-Мандебську протоку і возз'єднавши Червоне море зі світовим океаном.

"Наші результати показують, що в басейні Червоного моря сталася одна з найекстремальніших екологічних подій на Землі: він повністю висох, а потім раптово знову наповнився водою близько 6,2 млн років тому. Потоп змінив басейн, відновив морські умови і встановив міцний зв'язок Червоного моря з Індійським океаном", - сказала провідна авторка дослідження докторка Тіхана Пенса.

Спочатку Червоне море було з'єднане з півночі з Середземним морем через мілководний поріг. Цей зв'язок було розірвано, і Червоне море перетворилося на безплідну соляну пустелю. На півдні Червоного моря, недалеко від островів Ханіш, вулканічний хребет відділяв море від Індійського океану.

Однак близько 6,2 млн років тому вода з Індійського океану хлинула через цей бар'єр, спричинивши катастрофічну повінь. Потік прорізав підводний каньйон завдовжки 320 км, який досі видно на морському дні. Повінь швидко заповнила улоговину, затопивши солончаки і відновивши нормальні умови морського середовища менш ніж за 100 тис. років. Ця подія сталася майже за мільйон років до того, як Середземне море було заповнене знаменитим Занклським потопом, що дало Червоному морю унікальну історію відродження.

Видання зазначило, що Червоне море утворилося внаслідок поділу Аравійської та Африканської плит, що почався 30 млн років тому. Спочатку море являло собою вузьку рифтову долину, заповнену озерами, а потім, коли 23 млн років тому його затопило Середземне море, воно перетворилося на широку затоку. Спочатку морське життя тут процвітало, про що свідчать викопні рифи вздовж північного узбережжя в районі Дуби і Умлуджа.

Однак випаровування і погана циркуляція морської води призвели до підвищення солоності, що призвело до вимирання морського життя в період від 15 до 6 млн років тому. Крім того, улоговина була заповнена шарами солі та гіпсу. Це призвело до повного висихання Червоного моря. Катастрофічна повінь з Індійського океану відновила морське життя в Червоному морі, яке зберігається в коралових рифах досі.

Загалом, Червоне море - це природна лабораторія для розуміння того, як зароджуються океани, як накопичуються соляні гіганти і як клімат і тектоніка взаємодіють протягом мільйонів років. Це відкриття підкреслює, наскільки тісно історія Червоного моря пов'язана з глобальними змінами океану. Вчені зазначили, що воно також показує, що регіон раніше переживав екстремальні екологічні явища, але потім знову став процвітаючою морською екосистемою.

"Ця робота розширює наші знання про процеси формування і розширення океанів на Землі", - заявив співавтор дослідження Абдулкадер Аль Афіфі.

