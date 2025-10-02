Раніше низка ЗМІ писала про те, що в адміністрації Трампа розглядали постачання цих ракет для потреб українських військових.

Поставки Україні американських ракет Tomahawk можуть не відбутися. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву американського чиновника та трьох інших джерел.

Зазначається, що причиною нереалістичності передачі цих ракет Україні може бути той факт, що наявні запаси призначені для ВМС США та інших цілей. Джерела журналістів "засумнівалися в доцільності" надання Києву крилатих ракет, дальність польоту яких становить 2500 кілометрів. Передбачається, що Україна може отримати інше озброєння з меншою дальністю, сказано в матеріалі.

Неназваний чиновник зазначив, що нестачі цих ракет у США немає. За його словами, у Вашингтоні можуть дозволити європейським союзникам купувати іншу зброю великої дальності і поставляти її Україні. Однак передача саме "Томагавків" малоймовірна.

Відео дня

Ще в неділю віце-президент США Джей Ді Венс говорив, що у Вашингтоні розглядають прохання України про постачання ракет Tomahawk. Також ЗМІ писали про те, що США ділитимуться розвідданими про цілі в глибині Росії.

"Постачання ракет "Томагавк" Україні може значно розширити її ударні можливості, даючи їй змогу вражати цілі в глибині російської території, включно з військовими базами, логістичними центрами, аеродромами та командними центрами, які наразі перебувають поза межами досяжності", – наголошується в матеріалі.

Як ракети Tomahawk могли б допомогти Україні

Видання The Telegraph писало, що ракети Tomahawk могли б змінити хід російсько-української війни. Автори зазначили, що в разі отримання цього озброєння, Україна, ймовірно, била б ним по командних пунктах, складах боєприпасів і військових виробничих майданчиках у тилу Росії. У теорії це могло б допомогти сповільнити темпи наступу окупантів.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко говорив, що Україні потрібні сотні таких ракет. Однак є нюанс – на сьогоднішній день наземні пускові установки для ракет Tomahawk є тільки у США і Великої Британії.

Вас також можуть зацікавити новини: