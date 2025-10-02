Путін навіть наважився порівняти Росію з НАТО та кинув виклик західним країнам та самому очільнику Білого дому.

Російський диктатор Володимир Путін обурився через слова президента США Дональда Трампа, який назвав РФ "паперовим тигром" та заявив, що НАТО може спробувати "розібратися із цим паперовим тигром".

Про це Путін сказав під час виступу на Валдайському клубі. Він повідомив, що країна, якою він керує, нібито не "паперовий тигр".

Путін навіть наважився порівняти РФ з НАТО та кинув виклик західним країнам та самому Трампу.

"Якщо Росія - паперовий тигр, то що тоді НАТО?.. Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром", - заявив Путін.

Трамп назвав РФ "паперовим тигром"

30 вересня президент США Дональд Трамп назустрічі з генералами та адміралами підтвердив, що він казав Путіну, що його країна насправді просто "паперовий тигр".

Тоді Трамп висміяв Путіна за те, що війна, яку веде президент РФ в Україні, затягнулася на роки. "Я сказав Путіну: "Ти маєш не дуже добрий вигляд. Ти вже чотири роки ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що - паперовий тигр?"" - висловився президент США.

Також Трамп все ще переконаний, що для завершення війни президент України Володимир Зеленський має зустрітися з Путіним.

