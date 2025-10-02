Заходу найбільше потрібні саме експертні знання у сфері масового виробництва дешевих безпілотників.

Група українських фахівців приїхали до США для розробки історичної угоди з Білим домом, яка передбачає передачу Вашингтону випробуваних у бойових умовах технологій безпілотників в обмін на роялті або інші компенсації.

Як пише The Wall Street Journal (WSJ), передбачувана угода, яку підтримали президенти США і України Дональд Трамп і Володимир Зеленський, стане важливою віхою у відносинах між Вашингтоном і Києвом у сфері безпеки.

Журналісти зазначили, що досі українські військові отримували американську зброю, і продовжують це робити через Європу, якій американці продають озброєння. А в рамках нової угоди Україна використовуватиме свій великий досвід у виробництві та використанні безпілотників для боротьби з РФ.

За словами представника уряду США, завершення роботи над детальною угодою, вартість якої може становити мільярди доларів, імовірно, займе місяці.

"У той час як американські компанії виробляють складні безпілотники, українці значно випереджають у масовому виробництві недорогих безпілотних літальних апаратів, які довели свою ефективність у бою", - написало видання.

"Це просто реальність, що нам потрібні українські технології безпілотників у США", - наголосив Вільям Макналті, партнер UA1, американського венчурного фонду, який інвестував в українські оборонні компанії.

Потенційна угода також має політичне значення, оскільки Київ прагне зміцнити зв'язки з Трампом, який стає дедалі більше розчарований рішенням російського диктатора Володимира Путіна посилити атаки на Україну, відкидаючи заклики Білого дому до мирного завершення війни, що також відкрило шлях до тіснішого співробітництва США та України.

Угода про постачання безпілотників є частиною пакету, який включатиме окрему "мегаугоду", в рамках якої Україна сподівається закупити у США зброю на десятки мільярдів доларів. Зокрема, Україна сподівається, що угода про постачання зброї включатиме ракети великої дальності для розширення її ударної потужності проти РФ.

Потенційна угода щодо безпілотників також показує, яку вигоду може отримати американська промисловість від України, яка є піонером у галузі нових технологій, тактики і здатності швидко впроваджувати інновації для мінливого поля бою.

Офіційний представник уряду США заявив, що угода про постачання дронів має на меті дозволити американським військам використовувати конкурентну перевагу України в цій сфері. Своєю чергою, Київ прагне придбати сучасну американську зброю. Видання зазначило, що він мав на увазі протиракетну систему Patriot, пускові установки Himars для запуску ракет GMLRS, армійські тактичні ракетні комплекси Atacms, а також багатоцільові винищувачі ВПС США.

Видання зазначило, що використання Україною систем ATACM проти цілей на території РФ було предметом розгляду Пентагону, і від моменту вступу Трампа на посаду президента жодну з них не запустили по цілях на російській території.

Представники Трампа заявили, що зараз вони оцінюють звернення України з цього приводу і дозволили надання розвідданих для ударів Києва по енергооб'єктах у Росії, які наносять українські дрони.

За словами людей, обізнаних із перебігом переговорів, США та Україна вивчають кілька різних механізмів сприяння передачі технологій безпілотників із Києва до США.

"Вони включають в себе угоди, в рамках яких українські компанії надають американським компаніям технології та прототипи безпілотників в обмін на роялті, або угоду, в рамках якої українська компанія створює дочірнє підприємство в США для виробництва безпілотників. Інший варіант - закупівля безпілотників безпосередньо в України для американських військових", - розкрило деталі видання.

За словами Макналті з UA1, Україна може виробляти свої безпілотники за ціною, що становить 20%-30% від вартості західних виробників. Аналітики стверджують, що Заходу найбільше потрібні саме експертні знання у сфері масового виробництва дешевих безпілотників.

Дрони США

ВМС США не вийшло, як в України і вони провалили випробування морських дронів. Раніше Пентагон, бачачи вплив морських безпілотників в Україні, заявив про необхідність створення роїв таких дронів для стримування Китаю. Але поки що в американців щось іде не так.

ЗМІ дізналися про кілька інцидентів, які сталися під час випробувань, хоча американські військові намагалися їх приховати.

