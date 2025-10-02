Частка Windows 7 зросла майже в 5 разів на тлі припинення підтримки Windows 10

За даними StatCounter, кожен десятий комп'ютер під управлінням Windows використовує Windows 7.

14 жовтня Microsoft офіційно припинить підтримку Windows 10, що означає закінчення випуску оновлень безпеки та виправлень помилок. На цьому тлі зростає ринкова частка 11 версії системи і, раптово, старенької Windows 7.

За даними StatCounter, ще в липні цього року світова частка Windows 7 становила 2% від усіх комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft. У серпні цей показник сягнув 3,59%, а до кінця вересня – 9,15%. До цього він багато місяців утримувався приблизно на одному рівні.

На поточний момент версії Windows мають такий розподіл:

Windows 11 - 49,05%

Windows 10 - 40,48%

Windows 7 - 9,15%

Windows 8 - 0,44%

Windows XP - 0,3%

Відео дня

Зростання Windows 7 не означає, що користувачі переходять на неї з Windows 10, аби не встановлювати Windows 11, зазначає TweakTown, і таке явище може бути дуже короткостроковим. Проте, буде цікаво подивитися, чи збережеться ця тенденція в наступні місяці.

У сфері ПК-геймінгу ситуація інша: останнє опитування Steam року показує явне зростання популярності Windows 11, на яку припадає 63,04% всіх ПК-геймерів. Windows 10 на другому місця з часткою в 32,18%.

Підтримка Windows 10 закінчується вже за кілька тижнів, тому очікується, що її частка на ринку скоротиться. При цьому є кілька способів (зокрема безкоштовний) ще цілий рік після припинення підтримки отримувати оновлення безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: