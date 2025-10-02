Готуйте гроші: Microsoft знову підвищила ціну на PC Game Pass в Україні

Це вже друге подорожчання за останні 14 місяців.

Microsoft оголосила про масштабні зміни в сервісі Game Pass, які торкнуться, зокрема, й українських геймерів. Компанія поміняла назви і збільшила вартість тарифів.

Українським гравцям офіційно доступний тільки один план підписки Game Pass – PC Game Pass. Раніше його можна було придбати за 230 гривень, однак тепер ціна піднялася на 60 гривень.

Починаючи з жовтня гравцям, які хочуть отримати доступ до бібліотеки ігор Xbox на ПК, доведеться платити по 290 гривень на місяць. Вартість 14-денного пробного періоду не змінилася – 39,99 грн.

Передплатники PC Game Pass, як і раніше, отримуватимуть усі нові релізи Xbox у день релізу (включно з Call of Duty), а на постійній основі матимуть доступ до 400+ ігор. В оновлений PC Game Pass входить колекція Ubisoft+ Classics (серія Assassin's Creed, Far Cry і Tom Clancy) і EA Play Vault.

Підвищення компанія пояснює розширенням можливостей, які тепер доступні користувачам.

Windows Central пише, що гравці вкрай незадоволені зростанням цін та масово скасовують свої підписки. Багато хто вважає, що це рішення знаменує кінець епохи привабливості Game Pass як доступного сервісу підписки. А наступний крок – підписка з рекламою.

Кількома днями раніше президент Xbox говорив, що Game Pass приніс Microsoft рекордний виторг в 5 мільярдів доларів. За її словами, підписка не тільки окуповується, а й приносить прибуток, а також вигідна розробникам.

