Постраждають десятки тисяч пасажирів.

Генеральний директор відомого лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що вже наступного тижня близько 100 000 пасажирів можуть зіткнутися з перебоями в польотах. Причина – страйк профспілки авіадиспетчерів у Франції, повідомляє Sky News.

За словами гендиректора компанії, страйк коштуватиме Ryanair приблизно 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 25,8 мільйона доларів США, – УНІАН). Він зазначив, що лоукостер зможе покрити витрати, однак зрештою страйк спричинить проблеми для тисяч клієнтів. Він порадив пасажирам подавати скарги.

"Члени SNCTA страйкуватимуть із вівторка, 7 жовтня, до ранку п'ятниці, 10 жовтня, через суперечку про заробітну плату та умови праці. Це, очевидно, вплине на рейси, що прямують до Франції, але також торкнеться і тих рейсів, які використовують французький повітряний простір для досягнення кінцевого пункту призначення – це так звані транзитні рейси. Сюди входять рейси в і з багатьох місць, включно з Іспанією, Італією та Грецією", – йдеться в матеріалі.

Відео дня

Гендиректор компанії-авіаперевізника вважає, що зрив польотів через страйки є зловживанням вільним єдиним ринком. Очікується, що в перші два дні страйку Ryanair запропонують скасувати близько 600 рейсів, причому майже всі з них – транзитні.

"Це близько 100 000 пасажирів, чиї рейси будуть без необхідності скасовані в наступну середу і четвер. Наразі ми щодня виконуємо близько 3500 рейсів, з яких близько 900 проходять через повітряний простір Франції, і близько двох третин із них, тобто близько 600 рейсів, скасовують щодня, коли проводиться страйк авіадиспетчерів. Велика Британія – країна, рейси якої скасовуються найчастіше через географічну близькість до Франції", – пояснив О'Лірі.

Він визнав, що французькі працівники мають право на страйк, однак вважає, що в цю ситуацію міг би втрутитися Євроконтроль. За його словами, через страйк мають скасовуватися місцеві французькі рейси, а не польоти з Великої Британії до Іспанії чи з Італії до Ірландії.

О'Лірі закликав постраждалих пасажирів скаржитися на будь-які збої в роботі міністрам транспорту та Європейській комісії.

У матеріалі зазначається, що з перебоями в роботі може зіткнутися не тільки Ryanair. Під загрозою також рейси EasyJet, British Airways, Vueling і Lufthansa.

Ryanair – інші новини

Лоукостер Ryanair ухвалив рішення про скорочення своєї присутності в Римі. Компанія виведе з італійської столиці один літак. Чи плануються скасування рейсів до Риму цієї зими – невідомо.

Крім того, авіаперевізник відклав перехід на електронні квитки. Спочатку перехід на новий формат планувався з 3 листопада. Однак тепер його перенесли на 12 листопада 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: