За словами Захарової, саме кровопролитна загарбницька війна в Україні має якимось чином забезпечити свободу народам Африки та мир у всьому світі.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну було викликане необхідністю відстояти свободу Африканського континенту.

Таку заяву зробила представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час зустрічі з лідерами африканських країн, присвяченій питанням мирного врегулювання війни в Україні.

За словами Захарової, саме кровопролитна загарбницька війна в Україні має якимось чином забезпечити свободу народам Африки та мир у всьому світі.

"Ви хіба не бачите за що ми боремося? Ви хіба не бачите, що наші хлопці віддають свої життя? Не просто виступають, не просто говорять, а життями своїми відстоюють право не тільки Африканського континенту, а всіх людей на нашій планеті бути вільними", - заявила Захарова.

Війна в Україні та російська пропаганда

У липні 2023 року Захарова в інтерв'ю російським ЗМІ заявила про те, що українці ненавидять Володимира Путіна тому, що хочуть собі такого президента. У російському МЗС підключили теорію Фрейда, щоб виправдати свої помилки.

Сам же Путін заявляє про те, що РФ прагне до "мирного вирішення будь-яких суперечок" і нібито саме тому на початку війни у 2022 році війська РФ були відведені від Києва. Російський диктатор також зазначив, що війну в Україні "розпочав Захід". Він же, на думку Путіна, "став втягувати Україну в НАТО", в той час як для Росії нейтральний статус України має "принципове значення".

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