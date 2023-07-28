У російському МЗС підключили теорію Фрейда, щоб виправдати свої фантазії.

Українці ненавидять Володимира Путіна тому, що хочуть собі такого президента. Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в інтерв'ю російським ЗМІ.

За її словами, "трагедія українського народу" полягає в тому, що українці хочуть такого президента, як Володимир Путін, але Захід нав'язує Україні своїх ставлеників. Обгрунтувати логіку своїх міркувань Захарова спробувала, підв'язавши в якості аргументу своє розуміння фрейдівської теорії психоаналізу.

"Вони зовні ненавидять і дуже агресивні щодо Путіна саме тому, що вони хотіли б, щоб Путін був у них президентом. Ось їм такого потрібно - відкритого, рішучого, знаючого, що говорить не з папірця, який йому прислали з Вашингтона, а говорить, тому що він знає, про що він говорить", – заявила Захарова.

Ставлення українців до Путіна

Раніше УНІАН писав, що абсолютна більшість українців вважають Володимира Путіна сучасним Адольфом Гітлером. Як показали результати соцопитування, 94% опитаних українців вважають саме так. Причому різниця між заходом і сходом країни не дуже велика – близько 10%.

На думку президента України Володимира Зеленського, українці ніколи не зможуть пробачити росіян і президента Росії Володимира Путіна за розв'язану війну проти нашої країни.

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