Майор і старший сержант чомусь вирішили, що допомога чоловікові не потрібна і навіть не стали викликати медиків.

У Росії на Сахаліні двоє поліцейських приїхали до сильно постраждалого чоловіка і навіть не викликали йому швидку - замість цього вони намагалися розбудити його за допомогою електрошокера. В результаті чоловік помер.

Як пише Baza, майор Микола Кудрявцев і старший сержант Сергій Шаронов приїхали в бар "Ведмідь" в місті Аніва за викликом співробітників ще в січні. Біля закладу вони побачили чоловіка в крові і без свідомості. Очевидці пояснили, що чоловік впав з табуретки і втратив свідомість. Майор і старший сержант чомусь вирішили, що допомога чоловікові не потрібна і навіть не стали викликати медиків. Більш того - вони стали бити непритомного чоловіка шокером в надії, що той прокинеться. Чоловік не прокинувся і тоді, знизавши плечима, співробітники просто поїхали.

Пізніше потерпілий все ж потрапив до лікарні, проте допомогти йому вже не встигли - через кілька днів чоловік помер від набряку мозку внаслідок отриманих травм.

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Спочатку на поліцейського, який орудував шокером, порушили справу про перевищення посадових повноважень. За даними "Baza", в кінці липня до нього додалося ще одне: слідчі порушили справу через недбалість. По ньому фігурантами проходять і Кудрявцев, і Шаронов.

Діяльність поліції в РФ - деталі

Росіянин, якого затримали за підпал інсталяції у вигляді літери "Z" в Бєлгороді, розповів про тортури в поліції. За словами Іллі Ч .( так звуть потерпілого), його затримали п'ятеро невідомих у цивільному одязі, які не представилися. Його силою посадили в машину і кудись повезли. По дорозі йому наділи мішок на голову, а на руки — наручники. В дорозі викрадачі постійно били Іллю, вимагаючи розповісти про свого "куратора". Поїздка закінчилася в лісі, де нещасного катували протягом 4-5 годин.

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