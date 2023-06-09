У військкоматі ситуацію поки не коментували.

Сім'ям мобілізованих з Тюменської області видали квитки в цирк на виставу, яка відбудеться в червні. Проходки отримали діти, чиї батьки були ліквідовані на війні в Україні.

"Я чула, що видавали квитки в цирк. І тільки сім'ям мобілізованих, хто загинув на війні", - розповіли власні джерела видання 72.ru.

"Квитки роздавав військкомат. Вони самі формували списки", - заявили журналістам у Департаменті соцрозвитку регіону.

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У військкоматі ситуацію поки не коментували.

Мобілізація в РФ - останні новини

Міноборони Росії пропонує оповіщати мобілізованих росіян через смс, йдеться в проекті постанови на порталі проектів нормативних правових актів РФ.

Після більш ніж року повномасштабної війни російські офіцери на передовій продовжують займатися "солдафонщиною", змушуючи підлеглих розучувати "патріотичні" пісні і ходити строєм під українськими обстрілами.

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