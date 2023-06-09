Сім'ям мобілізованих з Тюменської області видали квитки в цирк на виставу, яка відбудеться в червні. Проходки отримали діти, чиї батьки були ліквідовані на війні в Україні.
"Я чула, що видавали квитки в цирк. І тільки сім'ям мобілізованих, хто загинув на війні", - розповіли власні джерела видання 72.ru.
"Квитки роздавав військкомат. Вони самі формували списки", - заявили журналістам у Департаменті соцрозвитку регіону.
У військкоматі ситуацію поки не коментували.
Мобілізація в РФ - останні новини
Міноборони Росії пропонує оповіщати мобілізованих росіян через смс, йдеться в проекті постанови на порталі проектів нормативних правових актів РФ.
Після більш ніж року повномасштабної війни російські офіцери на передовій продовжують займатися "солдафонщиною", змушуючи підлеглих розучувати "патріотичні" пісні і ходити строєм під українськими обстрілами.