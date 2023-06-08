Російська армія яскраво ілюструє повний відрив офіцерів від реальності.

Після більш ніж року повномасштабної війни російські офіцери на передовій продовжують займатися "солдафонщиною", змушуючи підлеглих розучувати "патріотичні" пісні і ходити строєм під українськими обстрілами. Про це повідомляють Z-канали в Телеграм.

Так, канал "Рыбарь" пише, що в Запорізькій області російські офіцери полюбили влаштовувати ранкові шикування солдатів на плацу. Також їм подобаються маршируючі колони і красива парковка військової техніки в ряд. Автори пабліку обурюються, що українська розвідка дізналася про цю ідіотію і вирішила скористатися ситуацією – завдати удару по плацу з окупантами.

Цю ж інформацію підтверджує і Z-канал "Два майора". За його даними, в неназваній локації недалеко від фронту генерали дві години ганяли 500 офіцерів по відкритому плацу. Це місце добре проглядається з багатоповерхівок, розташованих неподалік, тому українські військові цілком могли дізнатися про цей перфоманс. Канал зазначає, що було вже багато випадків, коли українці "карали" росіян за таке дійство.

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Також Z-канали скаржаться, що офіцери на передовій кошмарять підлеглий їм склад розучуванням стройових пісень. Зокрема розучувати пісню "С чего начинается Родина" вимагали від солдатів 36-ї бригади 29-ї армії, що воювала в районі Вугледара. Воєнкори так і кажуть, що в російській армії "кілька поколінь придурків з вищого ешелону в погонах".

Ситуація на фронті - останні новини

За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати росіян з початку вторгнення вже склали понад 212 тисяч осіб. Тільки за останню добу втрати зросли на 730 осіб. Втрати в техніці не менш вражаючі - майже 3,9 тис. танків, без малого 7,6 тис. бойових броньованих машин, 3,6 тис. одиниць артилерії.

За даними британської розвідки, в даний час ініціатива на фронті належить українській армії, хоча росіяни не відмовляються від спроб просуватися вперед. Так, окупанти намагаються захопити Мар'їнку та Авдіївку в районі Донецька.

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