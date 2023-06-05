Відомство Шойгу запропонувало внести відповідні зміни до положення про призов громадян щодо мобілізації РФ.

Міноборони Росії пропонує оповіщати мобілізованих росіян через смс, йдеться в проекті постанови на порталі проектів нормативних правових актів РФ.

Відомство Шойгу запропонувало внести відповідні зміни до положення про призов громадян щодо мобілізації РФ.

"Пункт 8 викласти в такій редакції: повідомлення про направлення повістки військовим комісаріатом розміщується в особистому кабінеті громадянина у федеральній державній інформаційній системі "Єдиний портал державних і муніципальних послуг (функцій)" (...), особистому кабінеті платника податків, а також надсилається смс-повідомленням на абонентський номер рухомого радіотелефонного зв'язку, вказаний на порталі державних і муніципальних послуг", - йдеться в документі.

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Мобілізація в Росії - головне

У вересні 2022 року Путін оголосив про початок часткової мобілізації, яка, попри заяви російської влади, триває і до цього часу.

Представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов висловлював упевненість, що командування військ РФ при нинішньому рівні мобілізації не може компенсувати втрати в зоні бойових дій. Відомо, що Москва навіть намагається долучити до війни мігрантів з країн Центральної Азії.

Разом з тим, згідно з новим указом Путіна від травня 2023-го, тепер на військові збори викликатимуть росіян в запасі. Їх залучатимуть до ЗС РФ, військ національної гвардії, органів державної охорони та федеральної служби безпеки.

І хоча РФ втратила під час повномасштабного вторгнення вже 210 350 своїх солдатів, Кремль все ще здатний забезпечити армію людьми для тривалої війни.

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