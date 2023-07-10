Армія РФ ледь не розчавила гусеницями бойової машини людей. Інцидент, за даними телеграм-каналів, трапився під Тюменню.

В Російській Федерації стався курйоз через вседозволеність російської армії: по телеграм-каналах поширюється ролик, де солдати на танку заїхали на пляж і ледь не розчавили гусеничними шинами людей, які там відпочивали.

Як уточнює NEXTA, інцидент стався під Тюменню. У кадрі автор ролика зазначає, що така вона - Росія. У відповідь чути сміх ще одного мимовільного свідка "танкового прориву".

"Прямо по людях! А ти говорив, гарне місце?!",- заявив він.

На фронті в Україні "вагнерівець" залишилася без трусів

Нагадаємо, що нещодавно курйоз трапився з найманців ПВК "Вагнер", який приїхав в Україну воювати, але, злякавшись "прильотів", покинув позицію без штанів і трусів.

Деталі з'ясував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Він опублікував ролик, де окупант біжить з окопу, "підсвічуючи" білосніжним задом. Одяг "вагнерівець", ймовірно, втратив, при першій детонації снаряда ЗСУ.

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