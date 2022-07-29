У ролику розповідається про переваги життя в Росії, зокрема про горілку та гарних жінок.

Окупанти зняли, на перший погляд, барвисту рекламу Російської Федерації. Росіяни в ролику англійською мовою зазивають іноземців переїжджати до РФ, розповідаючи про жінок та горілку.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

Так, в ролику перераховуються переваги життя в Росії - смачна кухня, гарні жінки, дешевий газ, багата історія, всесвітньо відома література, унікальна архітектура, родючий грунт, недорога електрика та вода, балет, доступне таксі та доставка, традиції, християнство, гостинність, горілка, а також економіка, що здатна витримати тисячі санкцій. І все це приправлено кадрами з радянською символікою.

В кінці відео звучить однозначний заклик з використанням популярної фрази з "Гри престолів": "Пора переїжджати в Росію. Не відкладай, зима вже близько".

Варто відзначити, що в ролику використовується вкрай сумнівні привілеї життя в Російській Федерації, як горілка, жінки, історія та економіка. Крім того, автори використали вкрай неоднозначний відеоряд. Так, на словах "гарні жінки" спочатку показані маленькі дівчатка, що біжать по лузі, на словах про дешеві комунальні послуги – оголена жінка у ванні, а на словах про балет – балерина, яка танцює в будівлі з вкрай старим ремонтом.

Також, коли розповідається про гарних жінок Росії, глядач бачить кадр, вкрадений з кліпу українського гурту "Енджі Крейда". Зокрема, колектив з Рівного в кліпі на пісню "Враже" показав красиву, молоду дівчину з рудим волоссям та гетерохромією – очима різних кольорів. Саме кадр з цією дівчиною використовували автори реклами Росії.

Як раніше повідомляв УНІАН, росіяни знову потрапили в скандал за кордоном своєї Батьківщини. У соцмережах опубліковано відео погроз російськомовної жінки на вулицях Латвійської Риги.

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