Поліція вже займається інцидентом.

Росіяни знову потрапили у скандал за кордоном своєї Батьківщини. У соцмережах опубліковано відео погроз російськомовної жінки на вулицях латвійської Риги.

Весь конфлікт на камеру не потрапив, але чути, як росіянка принижує місцеву дівчину за зовнішній вигляд, а та відповідає їй латиською.

Схоже, жінку відповідь не російською мовою не влаштувала, і вона вже почала погрожувати розправою. При цьому скандалістка зазначила, що у неї є "довідка" - і відповідальності за скоєне насильство вона не несе.

"З*бала звідси. Ти тут більше не живеш. Ти тварюка, російську мову забула?! Ти не розумієш? Ти де вчилася тут, бл*ть?! Ти що робиш, де працюєш? Фашистка ти, бл*ть", - заявила жінка.

У соцмережах пишуть, що поліція вже займається інцидентом.

Як писав УНІАН, російський турист в одному з готелів Туреччини погрожував українкам з Харкова побиттям за українську мову.

А ось у турецькій Аланії поляки побили російських туристів за відмову обговорювати криваву війну, яку Росія розв'язала в Україні.

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