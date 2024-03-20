Для погашення судимості достатньо вціліти на війні й демобілізуватися.

Рада Федерації Федеральних зборів РФ - одна з двох палат російського парламенту - схвалила закон, який передбачає звільнення від кримінальної відповідальності злочинців, які підписали контракт зі Збройними силами РФ.

Зазначається, що для звільнення від відповідальності та погашення судимості достатньо вціліти на війні та демобілізуватися.

"Рада Федерації одноголосно схвалила закони, що звільняють від кримінальної відповідальності під час укладення контракту зі Збройними силами. Законом встановлюється, що для звільнення від відповідальності, а також для погашення судимості підставою буде нагородження державною нагородою в період служби або звільнення за станом здоров'я чи у зв'язку із закінченням мобілізації", - повідомляє "Раніше за всіх. Ну майже".

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Президент РФ Володимир Путін помилував понад півсотні засуджених жінок, зокрема родичок тих, хто воював проти України. Зокрема, диктатор підписав указ про помилування 52 засуджених жінок. Згідно з повідомленням, передусім ідеться про жінок, у яких є неповнолітні діти, а також - про вагітних засуджених. Також Путін помилував родичок російських окупантів, які воювали (воюють) проти України.

У Кремлі стверджують, що під час ухвалення цього рішення президент "керувався принципами гуманності".

Зеки на війні проти України - головні новини

У РФ колишній найманець-учасник війни в Україні зламав ніс поліцейському. Мешканці одного будинку в селищі Ємельяново Краснодарського краю викликали поліцейських, оскільки невідомі намагалися зламати двері у квартирі їхніх сусідів.

Поліцейські побачили п'яного 37-річного ексбойовика "Вагнера" Сергія Юшкова. Його спробували затримати, однак той напав на силовиків, зламавши сержанту поліції ніс. Раніше Юшков був судимий за крадіжку і розбій, завербувався на війну, але був помилуваний.

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