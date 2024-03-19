Експерти зазначають, що столиця РФ завжди "славилася" порушеннями закону.

Жителі Москви призовного віку, ймовірно, незабаром стануть невиїзними. У російській столиці вже цієї весни призовникам можуть заборонити виїзд із країни. Скоріше за все, новий механізм обмежень зачепить і мобілізованих. Про це інформує "Можемо пояснити".

"Електронні повістки почнуть розсилати вже під час весняного призову, що стартує 1 квітня, підтвердили сьогодні в Держдумі. Минулого тижня в Москві з'явився "Єдиний пункт призову", де почнуть вести електронний реєстр військового обліку. За даними правозахисників, туди вже звозять для оцифрування особисті справи призовників зі всієї столиці", — йдеться у повідомленні.

Ресурс нагадує, що у квітні 2023 року в РФ було прийнято закон "про електронні повістки", який ввів нові обмеження: тим, хто отримав повістку, крім іншого, заборонять залишати країну. Влітку було прийнято поправки, які забороняють призовникам виїзд за кордон з того моменту, коли повістка була направлена адресату.

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За словами керівника правозахисної групи "Громадянин. Армія. Право" Сергія Кривенка, нові обмеження можуть розпочати застосовувати вже під час весняного призову 2024 року.

"Під час осіннього призову 2023-го ці нові обмеження не використали, хоча закон уже діяв. Можливо, всі ці цифрові рішення з обмеженнями та заборонами будуть апробовані у Москві перед поширенням їх на всю країну, як колись було з ДЕГ (дистанційне електронне голосування – УНІАН)", - сказав він.

Зазначається, що наразі незрозуміло, чи поширюється обмеження на виїзд та інші каральні заходи на повістки "для уточнення даних" та мобілізації. На думку Кривенка, формулювання закону стосується будь-яких повісток, а голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов раніше заявляв, що нові правила стосуються всіх військовозобов'язаних.

Засновник "Школи призовника" Олексій Табалов стверджує: для такого експерименту в рамках однієї Москви немає правових підстав.

"За законом, електронні повістки мають запрацювати у зв'язку зі всеросійським цифровим реєстром. Його поки що немає, і окремий столичний реєстр не може підмінити його. З іншого боку, Москва завжди "славилася" тим, що порушувала закони в галузі призову, тож нічого не можна виключати", — зазначив експерт.

Він додав, що у разі мобілізації питання виїзду регулюється іншим законом.

"Там обмеження на виїзд прямо передбачено для всіх військовозобов'язаних громадян з моменту оголошення мобілізації. Інакше кажучи, обмеження вже діє з 21 вересня 2022 року. Тільки на практиці його поки що не застосовували", - уточнив Табалов.

Прихована мобілізація в РФ

Раніше адвокат, директор громадської організації "Східна правозахисна група" Віра Ястребова озвучила цифри прихованої мобілізації РФ на півдні України. За її словами, на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей загарбники проводять інтенсивну приховану мобілізацію чоловіків, щоб вони воювали проти України.

Як сказала правозахисниця, у цих двох регіонах окупаційна влада відкрила так звані відділи військового обліку. Лише станом на літо 2023 року в цих областях окупанти взяли примусово на облік 4,3 тисяч українських чоловіків.

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