Школярі прийшли додому, відкрили отримані подарунки - а там порожньо.

В Уфі (РФ) дітям на новорічному святі вручили замість подарунків порожні коробки.

Мама одного зі школярів Демського району розповіла, що 22 грудня в місцевому парку пройшов новорічний захід "Міні-Снігуронька", де зібрали дітей з усіх шкіл району, пише Mkset.

"Їм пообіцяли подарунки кожному. У підсумку на всіх подарунків не вистачило. А батьки дітей, кому дісталися подарунки, розповіли, що діти прийшли додому, розкрили коробки - а вони порожні", - повідомила жінка журналістам.

Організатором заходу було муніципальне унітарне підприємство "Уфапарк". Там стверджують, що свідомо віддавати дитині порожній подарунок ніхто б не став. Дітям роздавали набори для плетіння браслетів і, як вважають на підприємстві, порожня коробка могла бути браком виробника.

"Хочеться звернути увагу на те, що це робиться силами МУП "Уфапарк", і гарантувати всім призи неможливо. І найголовніше, мета таких заходів - не роздача подарунків, а веселе захоплююче проведення часу з дітьми", - сказала заступник директора підприємства.

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