Дитина отримала до Нового року солодкий подарунок, проте навряд чи вона оцінить "щедрість" чиновників.

У Росії посадовці зробили хлопчикові новорічний подарунок у вигляді солодощів. Однак такий презент навряд чи порадує дитину. У хлопчика цукровий діабет.

Як повідомляє видання utv.ru, мама дитини поскаржилася на подарунок від чиновника в соціальних мережах.

Неприємний інцидент стався в Стерлітамаку. Хлопчикові з цукровим діабетом влада зробила новорічний подарунок - пакет з солодощами. Мама дитини обурена "щедрістю" чиновників.

Хлопчикові подарували 30 цукерок, маленьку плитку шоколаду і дешевий батончик зі злаками. Мама дитини була настільки зла на чиновників, що навіть написала свою скаргу під постом тимчасово виконуючого обов'язки глави Республіки Баршкостан в соціальних мережах

"У республіці не так багато дітей з цукровим діабетом, невже не можна "перейнятися" нашим захворюванням і раз на рік підійти відповідально до питання покупки подарунка?",- вказала мати дитини, яка хвора на діабет.

Читайте такожУ Росії студента, який помочився на портрет ветерана, засудили до чотирьох років колоніїТакож вона розповіла, що її дитині вже не вперше дарують солодощі. Щороку хлопчик отримує солодкі презенти до Нового року, хоча йому їсти цукерки й шоколадки не можна.

"Щороку одне і те ж. У деяких районах республіки підходять усвідомлено, десь дарують дуже навіть хороші подарунки, ніяк не пов'язані з цукерками. Ось що подарували в Стерлітамаку. Не соромно?",- написала мама хлопчика.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у РФ на дитячому новорічному святі влаштували шоу для дорослих. Дівчата в коротких шортиках і з кийками станцювали та порадували, швидше за все, не дітей, а їх батьків.

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