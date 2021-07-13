У вівторок, 13 липня, в Ставропольському краї Росії при зіткненні БТРа Росгвардіі та маршрутного таксі "ГАЗель" загинули дві людини, ще кілька отримали поранення.
Про це з посиланням на прес-службу Росгвардії повідомляють "Известия".
Як повідомляють російські ЗМІ, в маршрутці перебувало дев'ять осіб, у тому числі троє дітей. Постраждали чотири людини.
За даними телеканалу РЕН ТВ, зіткнення сталося в хуторі Тамбукан в передгірному районі. Судячи з опублікованих фото, бронеавтомобіль виїжджав з лісосмуги і не переконався в безпеці свого маневру, зім'явши борт маршрутки.
Нагадаємо, напередодні трапилася ще одна аварія з військовою технікою в РФ. У Сахалінській області в місті Южно-Сахалінськ сталася незвичайна ДТП. При транспортуванні танк впав з тягача посеред дороги і приземлився на башту.
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