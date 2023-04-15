Покарання можна порівняти з найжорсткішими статтями Кримінального кодексу.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про кримінальне покарання за незаконний збір, обіг і знищення рослин і грибів з Червоної книги. Максимальний термін за такий злочин - 9 років позбавлення волі.

У Кримінальний кодекс вводиться нова стаття 260.1, аналогічна статті 258.1, що стосується видобутку особливо цінних диких тварин і водних біологічних ресурсів, пише The Moscow Times.

Умисне знищення, пошкодження, збір, зберігання, придбання або продаж рідкісних рослин і грибів загрожує чотирирічним терміном і штрафом до 1 млн рублів. Аналогічні дії з використанням службового становища при їх публічній демонстрації в інтернеті або ЗМІ будуть каратися 6 роками колонії і штрафом до 2 млн рублів.

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До 9 років і штраф до 3 млн рублів можна отримати за незаконний обіг таких рослин і грибів з використанням ЗМІ та інтернету, якщо дії здійснювалися в складі організованої групи або за попередньою змовою.

Покарання можна порівняти з найжорсткішими статтями Кримінального кодексу. Наприклад, за вбивство громадяни Росії можуть отримати від 6 до 15 років в'язниці.

Безглузді закони в РФ - деталі

В Росії прийняли закон, що дозволяє росіянам вільно з 2019 року збирати хмиз. Такий закон в третьому остаточному читанні прийняла Держдума РФ.

У Росії жителям заборонили розводити дрібних сільгосптварин на садових ділянках, в тому числі курей. За порушення цієї норми громадянам загрожує штраф від 10 тисяч рублів.